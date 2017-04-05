St. Petersburg'daki canlı bombanın kimliği teyit edildi

Rusya Soruşturma Komitesi, St. Peterburg saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın kimliğinin yapılan DNA testi sonucunda teyit edildiğini açıkladı.

St. Petersburg metrosu saldırganının kimliği belirlendi Açıklamayı yapan Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, bombacı Ekbercan Celilov'un kimliğinin kısa süre içinde anne ve babası tarafından da tespit edileceğini kaydetti. 'ÖLENLERİN KİMLİKLERİ DE TESPİT EDİLDİ' Öte yandan Celilov'un soruşturma için önemli olabilecek bağlantılarını ve yaptığı görüşmeleri dikkatlice incelediklerini söyleyen Petrenko, saldırıda hayatını kaybedenlerin de kimliğinin tespit edildiğini vurguladı.

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