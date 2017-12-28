St. Petesburg’daki patlama terör saldırısı

Surİye’den yurtlarına geri dönen askerler için perşembe günü düzenlenen törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük ikinci şehri olan St. Petersburg’da çarşamba akşamı meydana gelen ve en az 13 kişinin yaralandığı patlamanın “terör saldırısı” olduğunu belirtti.

DW’de yer alan habere göre Putin ayrıca St. Petersburg’da başka bir terör saldırısının da önlendiğini söyledi. Saldırı, çarşamba akşamı St. Petersburg’daki bir alışveriş merkezinde müşterilerin eşyalarını koymaları için yapılan dolapların içinde meydana geldi. Savcılıktan yapılan açıklamada patlamanın el yapımı olduğu, içinde 200 gram ağırlığında dinamit bulunan bir patlayıcı ile gerçekleştirildiği ve etrafa daha fazla tahribat vermesi amacıyla şarapnel parçalarıyla doldurulduğu kaydedildi. Saldırıyı şu ana kadar kimse üstlenmezken, Devlet Başkanı Putin konuşmasında saldırı ile ilgili başka bir bilgi paylaşmadı. AA

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