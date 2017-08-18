Starbucks’ın kurucusu Schult: Amerikan değerleri uçurumun kenarında

Starbucks’ın kurucusu ve Başkanı Howard Schultz, geçen hafta sonu yapılan ırkçı gösterilerin “Amerika’nın ahlak yapısının sorgulanmasına” yol açtığını belirterek, “Ahlâk yapımız ve ülke olarak koruduğumuz değerler, şu an uçurumun kenarında. Amerikan tarihi açısından kritik bir dönemeçteyiz.” dedi.

Starbucks’ın kurucusu ve Başkanı Howard Schultz, Seattle şehrinde düzenlenen bir faaliyette, Virginia’nın Charlottesville şehrinde hafta sonunda düzenlenen ırkçı yürüyüşte “karakter, ahlak ve insanlık gibi değerlerin bulunmamasının kendisini endişelendirdiğini” dile getirdi. “Ahlâk yapımız ve ülke olarak koruduğumuz değerler, şu an uçurumun kenarında. Amerikan tarihi için kritik bir dönemeçteyiz. Bu bir abartma değil.” ifadelerini kullanan Schultz, ülkenin geleceği için iyimser olmanın giderek zorlaştığını kaydetti. AA

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