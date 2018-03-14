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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Stephen Hawking, 76 yaşında öldü

14 Mart 2018, Çarşamba 09:03
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında öldü.

Hawking'in Cambridge'deki evinde bu sabaha karşı yaşamını yitirdiği çocukları Lucy, Timothy ve Robert tarafından bildirildi. Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.

21 YAŞINDA ALS HASTALIĞINA YAKALANDI

Stephen Hawking 1960’ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking’i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etti.

Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu.

Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla bugün bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi. Kitapları, 40 dile çevrildi, evrenle ilgili teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi’ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuarını geliştirecek kadar çok sattı.

Hawking, bilim çevrelerinde Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak görülüyor. Hawking'in hayatı 2015'te gösterime giren 'Her Şeyin Teorisi' adlı filme de konu olmuştu.

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