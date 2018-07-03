STK'lardan AB'ye "İsrail'i fonlarından faydalandırmama" çağrısı

Dünyanın dört bir yanından 154 STK ve kuruluş, AB'ye, İsrail askeri şirketlerinin araştırma fonlarından faydalanmasına olanak tanımaması çağrısında bulundu.

Dünyanın dört bir yanından 154 sivil toplum kuruluşu (STK) ve kuruluşlar, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail askeri şirketlerini 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalandırmaması çağrısı yaptı. 16 ülkeden 154 STK ve kuruluşun AB'ye gönderdiği ortak mektupta, birliğin yıllardır savunma endüstrisine yönelik araştırmaları fonladığı hatırlatıldı. Mektupta, şu ifadelere yer verildi: "AB'den en kısa sürede tüm İsrail askeri ve güvenlik şirketlerini AB çerçeve programlarından çıkarmasını istiyoruz. Avrupalıların vergileri, aralarında İsrailli şirketlerin de olduğu savunma sanayine aktarılıyor. Söz konusu fonlarla geliştirilen teknolojilerin sadece sivil güvenlik için kullanılması öngörülüyor ancak AB'nin fonları sivil uygulamalar yerine askeri amaçlara hizmet ediyor." AB fonlarının aktarılmasında şeffaflığın önemine işaret edilen mektupta, İsrail'in söz konusu fonlarla yapacağı araştırma ve geliştirmelerin "savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine yol açabileceği" belirtildi. Mektupta, AB'ye, İsrail askeri şirketlerinin 177 milyar dolarlık araştırma fonlarından faydalanmasına olanak tanımaması çağrısında bulunuldu. AA

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