STK'ların ortak bildirisi: Mursi için hukuk çağrısı

ABD’nin New York şehrinde bir grup sivil toplum kuruluşu, Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesini kınayarak uluslar arası toplumu göreve çağırdı.

ABD’nin New York şehrinde bir grup sivil toplum kuruluşu (STK), Mısır’da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesini kınayarak uluslar arası toplumu göreve çağırdı. Uluslararası Eylem Merkezi’nde (International Action Center), “Mursi’nin konuşmasına izin verin” başlıklı panelde yayımlanan bildiride, Mısır tarihinde demokratik olarak seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi’nin konuşma ya da açıklama yapmasına izin verilmemesi kınandı. Mursi’nin, ailesi ve avukatları ile görüşmesine ya da sağlık durumu ve kendisine uygulanan muameleye ilişkin açıklama yapmasına izin verilmediği vurgulanan bildiride, “Başta BM olmak üzere uluslar arası toplumun Mısır rejimine baskı yapmasını istiyoruz. Sağlık durumundan endişe ettiğimiz Cumhurbaşkanı Mursi’nin bir heyet tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesini ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Panelde konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Ortadoğu ve Kuzey Afrika İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, Mısır’da yaşanan insan hakları ihlâllerine uluslar arası toplumun sessiz kalmasını eleştirdi. Ülkede yaşanan ihlâlleri belgelediklerini hatırlatan Whitson, “10 yıl önce Mısır’ın bu hale geleceğini söyleseler kesinlikle inanmazdım.” dedi. İnsanların kaçırıldığını, infaz edildiğini, binlerce kişinin hapsedildiğini, cezaevlerinde yaygın ve sistematik işkence uygulandığını anlatan Whitson, savcıların işkence iddialarını ciddiye almadığını söyledi.



Mursi döneminde Gazze nefes alabiliyordu

Siyaset Bilimci ve Aktivist Norman G. Finkelstein ise Mısır’da Cumhurbaşkanı Mursi’nin darbeyle görevden alınmasının Gazze halkına olan etkileriyle ilgili değerlendirme yaptı. “Mursi döneminde Gazze halkı nefes alabiliyordu.” diyen Finkelstein, Refah Sınır Kapısı ile Sina Yarımadası’na çıkan tünellerin İsrail blokajı altında yaşayan Gazze halkının bir nebze olsun ihtiyaçlarını gidermelerine imkân sağladığını bildirdi. İsrail’in, Hüsnü Mübarek ve Abdülfettah es-Sisi dönemlerinde yaptığı iki Gazze saldırısında binlerce kişinin öldüğünü hatırlatan Finkelstein, Mursi döneminde Mısır’ın uyguladığı politikalar sayesinde İsrail’in Gazze’ye sınırlı bir baskın yapabildiğini ve görece az can kaybı yaşandığını söyledi. Finkelstein, Mısır’daki darbeye uluslar arası toplumun tepki vermemesine anlam veremediğini ifade ederek, “Kayıtlara göre en az 800 kişi öldürüldü, ancak Batı dünyası hiçbir şey olmamış gibi davrandı.” değerlendirmesinde bulundu.