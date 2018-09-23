Stockholm Camisi'nde duvara yapıştırılmış şekilde bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camisi'nin içerisinde el yapımı bomba bulunduğu bildirildi.

Stockholm Polis Sözcüsü Anna Westberg, sabah saatlerinde Stockholm Camisi'nin içinde duvara yapıştırılmış bir patlayıcı madde bulunduğunu açıkladı. Patlayıcının el yapımı olduğunu belirten Westberg, maddenin etkisiz hale getirildiğini ve olayı "yasa dışı bir tehdit" olarak değerlendirdiklerini söyledi. İsveç İslam Birliği Derneği Başkanı Mohamed Temsamani, yaptığı açıklamada, camilere yönelik tehditlerin gerçek haline geldiğini belirtti. Cami kaç kez saldırıya uğramasına rağmen güvenlik kamerası isteklerinin reddedildiğini vurgulayan Temsamani, ''Polis yönetiminde biz buraya güvenlik kamerası yerleştirmeliyiz. Aksi halde onlarca insanın güvenliği tehlikede." diye konuştu. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre Stockholm Camisi 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu. AA

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