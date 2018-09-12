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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Stokçuluğa başvuranlara 'idam' uyarısı

12 Eylül 2018, Çarşamba 10:57
İran Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehdi Hücceti, döviz kurundaki yükselişi fırsat bilip stokçuluğa başvuranların idama mahkûm edilebileceği uyarısında bulundu.

Hücceti, ekonomik kriz şartlarında stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan şahıslarla ilgili basına açıklama yaptı.

Tüketicileri stokçulara karşı korumak için gerekli yasaların çıkarıldığını belirten Hücceti, stokçuların en az 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacağını belirtti.

Hücceti, stokçuların idamla da yargılanabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer, erzak veya temel ihtiyaç maddelerinin stoklanması devlete darbe vurmak hedefiyle gerçekleştirilmişse zanlılar, yeryüzünde fesat çıkarmakla suçlanarak idama mahkûm edilecek." dedi.

İran'da döviz kurundaki aşırı artış ve ekonomide ABD yaptırımlarının meydana getirdiği olumsuz hava sonrası esnaf, daha önce satın aldıkları malları depolarda saklayarak fiyatların yükselmesine sebep olmuştu.

Tahran, Tebriz ve Rey şehirlerinde içinde sağlık, gıda ve temizlik malzemelerinin olduğu birçok depo tespit edilmiş, güvenlik güçleri bu mallara el koyarken sorumlular hakkında adli işlem başlatılmıştı.

AA

Etiketler: iran, döviz, stokçuluk, idam
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