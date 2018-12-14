"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Strazburg'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

14 Aralık 2018, Cuma 08:54
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'in üstlendiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Bu arada İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında dün akşam saldırganın ölü ele geçirilmeden önce 3 polise ateş açtığını belirtti.

Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

Kentin en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.

 

AA

Etiketler: Fransa, Paris, saldırı, DEAŞ
Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı

    Strazburg'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

    Ezan susarsa hürriyet biter

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında mağlup oldu
    📷

    Dağların ihtişamı

    Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar

    Yine ihmal yine facia

    İnsanî özgürlükte geriledik

    Fransız polisi, Strazburg saldırısının failini ölü ele geçirdi

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Ankara'da eğitime 1 gün kar yağışı arası

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    MSB: Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı düzenlendi

    Mersin'de trafik kazasında 1 polis şehit oldu, 2'si polis 8 yaralı var!

    Fırat’ın Doğusu tartışması

    Dicle Barajı'nın kapaklarından biri koptu: "Nehir yatağından uzak durun"

    Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

    Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

    Afrin'deki terör saldırısından acı haber!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar
    Genel

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında mağlup oldu
    Genel

    Yine ihmal yine facia
    📷
    Genel

    Dağların ihtişamı
    Risale-i Nur'dan

    En mühim silâhımız istiğfar ve Allah’a iltica

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.