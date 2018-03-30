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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

'Şu aşamada hiçbir plan yok'

30 Mart 2018, Cuma 00:52
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin Rusya, Türkiye ve İran'ın anlaştığı şekilde kalmaya devam edeceğini belirterek, "Şu aşamada bu bölgelerin sayılarının arttırılması hususunda hiçbir plan yok." dedi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, görüşmenin, 4 Nisan'da Ankara'daki Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran Liderler Zirvesi öncesinde yapıldığı için çok yerinde olduğuna dikkati çekti.

Lavrov, "Suriye'de terörist grupların kalıntılarının ortadan kaldırılmasında, ateşkes rejiminin işleyişinin iyileştirilmesinde, ateşkes rejiminin konsolide edilmesinde ve insani sorunların daha etkin bir şekilde çözülmesi için şartlar yaratılmasında, Rusya, Türkiye ve İran'ın rolünü de dikkate alarak Mistura ve ekibiyle zirve öncesinde görüşmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin sayılarının arttırılması hususunda şu aşamada hiçbir plan olmadığını kaydeden Lavrov, "Çatışmasızlık bölgeleri, Rusya, Türkiye ve İran'ın anlaştığı şekilde kalıyor. Güney bölge Rusya, ABD ve Ürdün’ün katılımıyla oluşturulmuştu. En azından şu aşamada bu alanların sayılarının arttırılması hususunda bir plan yok." değerlendirmesinde bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura

Mistura da deklarasyon ve anayasa komisyonu oluşturulmasının ilanı dolayısıyla Soçi'deki kongrenin siyasi çözüm noktasında çok önemli rol oynadığını belirterek, "Bütün bunlar, Cenevre'de siyasi süreci desteklemek için yapıldı. Cenevre sürecini güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Soçi’deki kongrede alınan kararların hayata geçirilmesini uzatmanın yanlış olacağı konusunda Lavrov ile hemfikir olduğuna dikkati çeken Mistura, anayasa komisyonunun hemen oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Mistura, "Suriye'nin ulusal birliği ve egemenliğinin altını çiziyoruz. Bu, çok önemli. Bütün bunlar siyasi süreçle ilgilidir." dedi.

AA

Etiketler: rusya, lavrov, suriye
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