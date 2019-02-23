Sudan'da bakanlıklar el değiştirdi, valiliklere ordudan isimler atandı

Sudan'da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 6 bakanlık dışında tüm kabineyi değiştirdi, tüm valiliklere ordudan isimleri atadı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 18 eyaletin başına ordudan isimleri atarken bakanların çoğunu değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, eyaletlerin başına ordudan isimler atandı, savunma, dışişleri ve adalet gibi 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilendi. Bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Federal Yönetim Bakanı Hamid Mümtaz, Bakanlar Kurulu Bakanı Ahmed Saad Ömer, Savunma Bakanı Avad bin Avf, Dışişleri Bakanı Dirdiri Muhammed Ahmed ve Adalet Bakanı Muhammed Ahmed Salim yerlerini korudu. Kabinenin diğer üyeleri, değişen bazı bakan yardımcıları ve genel sekreterlerin isimleri belirtilmedi.