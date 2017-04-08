Sudan'da Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı

Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı Sudan’ın başkenti Hartum’da başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) katkılarıyla Dünya İslam Forumu'nun organize ettiği, Türkiye merkezli gençlik sivil toplum kuruluşlarının (STK) da destek verdiği Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı Hartum’da başladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona Türkiye’den 20 STK’nın destek verdiğini belirtti.

İslam dünyasının gücünü gençlerden alacağını dile getiren Şensoy, "İslam dünyasında din, dil, tarih ve coğrafya söylemlerinin karşılıklı bağımlılığa dönüşmesine stratejik katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda kurumsallaşan Dünya İslam Forumu, zirvenin sonunda yayımlayacağı Hartum Deklarasyonu ile önem arz etmektedir. Ortaya çıkacak yol haritasını başarılı kılmak için tüm kardeş ve paydaş STK’larla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Zirvede 3 gün sürecek toplantıların ana teması “Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi” olarak belirlendi.

Ülkelerin kültürel etkinliklerine de yer verilen zirveye, 100’den fazla ülkeden 7 bini aşkın Müslüman genç ve akademisyen katılıyor.

Fuarda, Türkiye’den mehter konseri, hat ve ebru sanatı gibi kültürel etkinlikler katılımcıların beğenisine sunulacak.