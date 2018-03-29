Sudan'da görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü

Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Sudan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hafta sonuna kadar etkili olacağı duyuruldu. Açıklamada, görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü belirtilerek, dışarıya çıkmak isteyenlere maske takmaları uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle başkent sokaklarında ıssız bir görüntü oluştu. Bu arada, kum fırtınası hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Hartum Havalanında tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı. Hartum Havaalanı Sözcüsü Muhammed Mehdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteorolojiden aldıkları bilgiler doğrultusunda uçakların iniş ve kalkışının iptal edildiğini söyledi. Mehdi, “Kötü hava koşulları nedeniyle, havalimanının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalmasını bekliyoruz.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.