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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sudan'da görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü

29 Mart 2018, Perşembe 21:56
Sudan’ın başkenti Hartum’da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Sudan Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan fırtınanın hafta sonuna kadar etkili olacağı duyuruldu.

Açıklamada, görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü belirtilerek, dışarıya çıkmak isteyenlere maske takmaları uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle başkent sokaklarında ıssız bir görüntü oluştu.

Bu arada, kum fırtınası hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Hartum Havalanında tüm uçuşların iptal edildiği açıklandı.

Hartum Havaalanı Sözcüsü Muhammed Mehdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteorolojiden aldıkları bilgiler doğrultusunda uçakların iniş ve kalkışının iptal edildiğini söyledi.

Mehdi, “Kötü hava koşulları nedeniyle, havalimanının bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalmasını bekliyoruz.” dedi.

AA

Etiketler: sudan, kum fırtınası
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