Sudanlı Bakan Nur Vakfı’nda

Avustralya Nur Vakfı yardım çalışmalarına devam ediyor. Çeşitli ülkelerin temsilcileri tarafından da ziyaret edilen Nur Vakfı’nın, çalışmaları takdirle karşılanıyor.

Avustralya Melbourne’da 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “Uluslararası Madencilik ve Kaynakları Konferansı“ için Avustralya’da bulunan Sudan Hükümeti Maden ve Doğal Kaynaklar Bakanı Profesör Haşim Ali Salim, birkaç hafta önce Avustralya’da ilk kez temsilcilik açan Sudan’ın Canberra Büyükelçisi Dr. İbrahim Baroudi ve kalabalık heyet Avustralya Nur Vakfı’nı ziyaret etti. Samimî bir ortamda geçen ziyareti Avustralya Nur Vakfı temsilcisi Fatih Yargı anlattı. Yargı, “Akşam verilen yemek ziyafetinden sonra samimî sohbet havasında içilen kahveyle birlikte bizlerde kendilerine Sudan’daki çalışmalarımız hakkında bilgi aktardık. Avustralya Nur Vakfının hizmet ve faaliyetleri Avustralya’da yaşayan bir çok Müslüman topluluğunu kapsamakta olup, Nur Vakfı kapılarını ve gönlünü onlara açıp kardeşlik ve ‘İttihad-ı İslâm’ın’ küçük çapta numunesini adeta uzaklarda yaşatmaktayız” dedi.

Faaliyetlerimiz takdirle karşılanıyor

Temmuz ayında da Nur Vakfı’nı Somali Federal Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Sayın Abdirahman Kulmiye Hersi ve Somali Toplum liderlerinden bir heyetle ziyaret etmişti. “Avustralya Nur Vakfı’nın Afrika’nın muhtelif ülkelerinde yapmış olduğu yardım ve çalışmalar burada yaşayan o milletlerin vatandaşları tarafından takdir ve tebrik edilmekte” diyen Yargı şöyle devam etti: “Karşılıksız ve sadece Allah rızası için yapılmakta olan yardımlarımız, o ülke temsilcilerinin de dikkatini çekmekte olup bizzat vakfımızı ziyaret ederek şükranlarını iletmekteler. Avustralya Nur Vakfı’nın faaliyetleri Avustralya Federal ve Eyalet hükümetleri tarafından da takdirle karşılanmaktadır.”

Haber: Mürvet Muratoğlu