Şüpheli paket İsveç'i alarma geçirdi

İsveç'in Göteborg kentinin merkezinde, içinde patlayıcı bulunan şüpheli paket kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

İsveç'in Göteborg kentinde, sokakta bulunan şüpheli paketin içinden patlayıcı çıktı. Yerel basındaki haberlere göre, şehir merkezindeki Johanneberg Mahallesi'nde bulunan şüpheli paket nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü şekilde patlattı. Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Thomas Fuxborg, pakette patlayıcı madde bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.