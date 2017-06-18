Suriye: ABD öncülüğündeki koalisyon uçağı, Suriye uçağını düşürdü

​Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka bölgesinde Suriye hava kuvvetlerine ait bir uçağı düşürdüğü bildirildi.

Suriye ordusuna ait savaş uçağının Rakka'nın güneyinde düşürüldüğü belirtilen açıklamada, “Bugün öğle saatlerinde uçağımız, IŞİD’le mücadeleye yönelik görevini yerine getirirken düşürüldü” ifadelerine yer verildi.

Uçağın düşürülmesinin, 'koalisyon güçlerinin eylemlerini IŞİD ile koordine ettiklerinin bir teyidi' olduğu vurgulanan açıklamada, "Ordumuz ve müttefiklerimiz büyük başarılara imza atarken, onların eylemleri ise terörizmle mücadelede Suriye ordusunu ve müttefiklerini durdurmaya yönelik" ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre uçak düşürüldü, pilot ise şimdiye kadar halen bulunamadı.

KOALİSYON'DAN AÇIKLAMA: DSG'Yİ VURMASI ÜZERİNE VURDUK

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Suriye ordusuna ait bir SU-22 savaş uçağının düşürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, Suriye uçağının, Tabka ilçesinin güneyinde YPG'nin öncülük ettiği Demokratik Suriye Güçlerini (DSG) vurması üzerine ABD F/A 18 Super Hornet uçakları tarafından yerel saatle 18.43’te düşürüldüğü savunuldu.