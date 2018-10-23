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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Suriye Başmüftüsü: İdlib'de zafer yakın

23 Ekim 2018, Salı 22:11
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Suriye Başmüftüsü Şeyh Ahmed Bedreddin Hassun, İdlib'deki zaferin yakın olduğunu vurguladı.

Hassun, İdlib'deki militanlara karşı kazanılacak zaferin yakın olduğunu ve bunun ardından sığınmacıların ülkelerine dönmesine yönelik gerçek sürece geçilmesi gerektiğini belirtti.

"İdlib'deki sorun çözüldükten sonra sığınmacı kalmayacağından eminim. Şu anda İdlib'de 21 terör örgütü faaliyet yürütüyor ve 40'tan fazla milliyetten insanlar bulunuyor" diyen Hassun, militanlar karşısında zafer kazanıldıktan sonra sığınmacıların ülkelerine dönmesi yönünde çalışma çağrısı yaptı.

Militanların eşlerini ve çocuklarını Suriye dışına gönderdiğine de dikkat çeken Hassun, bunun militanların bu bölgeyi kısa süre içinde terk edeceğini gösterdiğinin altını çizdi.

Hassun, "Şu anda birçok sığınmacı evlerine dönüyor ve bu konu üzerine düşünmemiz gerekiyor" diye ekledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Suriye, İdlib, sığınmacı
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