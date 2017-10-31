"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Suriye'de 13 milyon kişi yardıma muhtaç

31 Ekim 2017, Salı 14:06
Suriye'de insani trajedi, IŞİD'e karşı kazanılan zaferlere rağmen ciddiyetini koruyor. BM, 13 milyon Suriyelinin yardıma muhtaç olduğunu belirterek, Ürdün sınırına yığılmış 50 bin mültecinin durumuna dikkat çekti.

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşta kaydedilen ilerlemelere rağmen insani trajedi sürüyor. BM Acil Yardımlar Koordinatörü Mark Lowcock, Suriye'de 13 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu, aralarından 6 milyonu aşkın kişinin gıda, içme suyu, ilaç ve barınma sıkıntısı yaşadığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi oturumuna Ürdün'den video bağlantısıyla katılan Lowcock, Suriye'de krizin etkilerinin hala çok derin olduğuna dikkat çekerek, yaklaşık 3 milyon kişinin insani yardım çalışanlarının erişiminin bulunmadığı bölgelerde yaşadığını kaydetti.

IŞİD'den temizlenmesi öncesinde örgütün başkenti olarak bilinen Rakka kentinden 436 bin kişi 60 farklı bölgeye kaçmış, Deyr ez Zor kentinden de Ağustos ayından itibaren 350 bin kişi kaçmak zorunda kalmıştı.

BM verilerine göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi daha evlerini terkederek Suriye içinde göç etti. Suriye içinde bir yılı aşkın süredir evinden uzakta yaşayan 6 milyon 100 bin Suriyelinin de yer değiştirmeye devam ettiğini belirten Lowcock, 5 milyonu aşkın kişinin de komşu ülkelere sığındığını kaydetti.

Rakban'da gıda sıkıntısı

BM yetkilisi, Ürdün sınırına yığılmış 50 bin Suriyeli sığınmacının durumuna da dikkat çekerek, Suriye ordusunun bölgedeki ilerleyişi sonrasında çöllük bölgedeki sınırda yer alan Rakban kampına gıda sevkiyatının önemli oranda azaldığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde Rakban'a yardım ulaştırabilmek için uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lowcock, "en iyi yaklaşımın Suriye içinden bir çözüm bulunması olduğunu" söyledi.

Ürdün, yedi sınır güvenlik görevlisinin öldüğü IŞİD saldırısının ardından 2016 yılı haziran ayında Suriye sınırını kapatmıştı. Ürdün'de kayıtlı 660 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Ürdün Dışişleri Bakanı geçen ay yaptığı açıklamada Rakban kampının sorumluluğunun Ürdün'e değil, uluslararası topluma ait olduğunu belirterek, sınırın açılması yönündeki talepleri geri çevirmişti.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: suriye, insani yardım
Okunma Sayısı: 444
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.