Suriye’de 231 sivil daha öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de Kasım 2018’de büyük kısmı ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarında olmak üzere 89’u çocuk 31’i kadın 231 sivilin öldüğünü açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen ayki hava saldırılarında 42’si çocuk, 17’si kadın 79 sivilin öldüğü kaydedilen raporda, Beşşar Esad rejiminin 22’si çocuk, 6’sı kadın 72 sivili öldürdüğü, terör örgütü YPG/PKK’nın 3’ü çocuk 11 sivili katlettiği aktarıldı. Terör örgütü IŞİD’ın 9’u çocuk, 4’ü kadın 19 sivili öldürdüğü ifade edilen rapora göre, askerî muhaliflerin 2, Heyet Tahrir Şam’ın 1 sivili öldürdüğü belirtildi. Raporda, bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam 6 bin 626 sivilin öldüğü, bunların 4 bin 628’inin Esad rejimi ile Rusya tarafından öldürüldüğü kaydedildi. AA

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