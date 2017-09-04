Suriye'de Ağustos ayında 772 sivil daha öldü!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ağustos ayında Suriye'deki bombardıman ve çatışmalarda 772 sivilin öldüğünü, sivil ölümlerinden en fazla ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu duyurdu.

SNHR, ülkede savaşın yol açtığı sivil ölümlerine ilişkin aylık raporunu yayımladı. Raporda, ağustos ayında bombardımanlar ve çatışmalar nedeniyle öldüğü tespit edilen sivil sayısının 772 olduğu açıklandı. Rapora göre, bu sivillerden 97'si çocuk 58'i kadın olmak üzere 285'inin ölümüne ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yol açtı. AA

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