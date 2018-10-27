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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Suriye'de barış için birlikte hareket edilecek

27 Ekim 2018, Cumartesi 20:29
Türkiye'nin ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve sona erdi. Zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Erdoğan, Putin, Macron ve Merkel'in katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve sona erdi. Zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Yayımlanan bildiri, "Suriye'nin egemenliği bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı’nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli taahhütlerini teyit etmişlerdir." denildi.

Dörtlü zirve bildirisinde liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı. 

Bildiride liderler, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına karşı olduklarını teyit ederek, tarafların ilgili sözleşmeye riayet etmelerini istedi.

Suriye'de barış için birlikte çalışma taahhüdü

Liderler, Suriye’de barış ve istikrar için gerekli koşulların tesisi siyasi bir çözümün teşviki için birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Dörtlü zirve bildirisinde lidreler; BM gözetiminde, en yüksek uluslararası şeffaflık ile hesapverilebilirlik standartlarına uygun olarak, serbest ve adil seçimlerin zeminini oluşturmak üzere Suriye'de anayasal reformu gerçekleştirecek Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de kurulması ve erken bir zamanda, şartları gözeterek, bu yıl sonu itibariyle toplanması çağrısında bulundu. 

Dörtlü zirve bildirisinde liderler; Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'de ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için gerekli şartların tüm ülke genelinde oluşturulması ihtiyacına işaret ederek, geri dönenlerin silahlı çatışma, siyasi baskı veya keyfi tutuklamalardan korunması ve su, elektrik, sağlık ve sosyal hizmetler dahil olmak üzere insani altyapı gereksiniminin altını çizdi. 

AA

Etiketler: Suriye, Türkiye, toplantı, barış
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