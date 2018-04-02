Suriye'de bir aylık acı ve ağır bilanço: 1200'den fazla sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağınca, Mart 2018'de 1241 sivilin öldürüldüğü duyuruldu, 1000'den fazla sivilin ölümünden Esed rejimi-Rusya ittifakı sorumlu tutuldu.

Suriye İnsan Hakları Ağınca (SNHR), Suriye'de geçen ay 1241 sivilin öldürüldüğü bildirildi. SNHR'nin iç savaşa ilişkin yayınladığı raporda, Suriye'de geçen ay toplam 1241 sivilin öldürüldüğü, bunun 1006 kadarının rejim ve Rusya saldırılarında öldüğü belirtildi. Ülkede yapılan katliamların yüzde 92'sinin rejim güçlerince Doğu Guta'da gerçekleştirildiği vurgulanan raporda, yılın başından bu yana ülkede çatışan taraflarca 3404 sivilin öldürüldüğü bilgisi yer aldı. Ölenlerin yüzde 80'inin rejim-Rusya ittifakının kurbanı olduğu kaydedilen raporda, mart ayında rejim güçlerinin saldırılarında 203'ü çocuk, 186'sı kadın 914 sivilin öldüğü bildirildi. Ölenlerden 12'sinin ise işkenceden öldüğüne işaret edilen raporda, "Rusya'ya ait olduğuna inanılan güçler, 46'sı çocuk, 14'ü kadın, 92 sivili öldürdü." bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca, saldırıların yüzde 90'ının sivilleri hedef aldığı vurgulandı. SNHR, raporunda Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın başını çektiği SDG'yi destekleyen devletlerin bu güce baskı yaparak kontrollerindeki alanlarda yaptıkları tüm ihlalleri durdurmaları ve silah sağlamayı kesmeleri gerektiği" de kaydedildi. AA

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