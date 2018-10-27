'Suriye'de çözüm diplomasiyle mümkün'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir." dedi.

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye'de çözüm ancak diplomasi yoluyla mümkün olabilir." dedi.

Putin Suriye konusunda uluslararası toplumun el ele çaba sarfetmesi gerektiğini söyledi.

Macron: Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olmalı

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu zirve gerçekten de son derece yararlı bir aşama oldu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Kapsayıcı bir Suriye'nin yeniden yapılandırılması çok önemli olduğunu belirten Macron, "Hem bölgede hem dünyanın diğer bölgelerinde kimyasal silahların kullanılması, kim kullanırsa kullansın kabul edilemez. Suriye halkı kendi geleceği hakkında söz hakkına sahip olmalı." şeklinde konuştu.

Merkel: Barış için elimizden geleni yapmayı hazırız

Almanya Başbakanı Merkel de, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından "Sürdürülebilir bir ateşkes olması için elimizden geleni yapmayı hazırız." dedi.

Angela Merkel Suriye halkının geri dönebilmesi için de siyasi bir çözüm gerektiğini söyledi.