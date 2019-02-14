Suriye'de çözüm umutları yeniden canlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız." dedi.

'Suriye' konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklama yaptı.

"Suriye'de yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne İdlib'de ne de Suriye'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz. Terörün sonu hezimettir. Gerek ülkemizi, gerekse İran'ı hedef alan terör örgütleri eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib muhtırasıyla üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Rejimin ateşkese uyması noktasındaki beklentimizi de Rus ve İranlı mevkidaşlarıma ilettim. İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün korunması ve bölgedeki provokatif girişimlere karşı ortak mücadele etme kararlığımızı teyid ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizine siyasi çözüm umutlarının daha önce hiç bu kadar filizlenmediğini söyledi.

"Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim derdimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır ama bir an önce Münbiç terör örgütlerinden boşaltılmalı ve İdlib'de terör örgütlerine oyun sahası bırakılmamalıdır. Bu toprakların sahibi Suriye'nin halkıdır." dedi.

Erdoğan, Soçi Zirvesi'nin beşincisinin Türkiye'de yapılacağını söyledi.

"Yoğun bir koordinasyonla Suriye krizinin çözümü için çalışmalar yapıyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Yoğun bir koordinasyonla Suriye krizinin çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Bugün krizin çözümü için önemli çalışma alanları belirledik." dedi.

Putin, Suriye’de barışın sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa edilmesi için gerekli sürece Rusya, Türkiye ve İran sayesinde ulaşıldığını belirterek, "İdlib’te çatışmasızlık bölgesi kurulması geçici bir tedbir ve teröristlerin saldırıları cezasız kalmayacaktır. Suriye’de nihai barışın sağlanması ve istikrarın sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ana amacın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak olduğunu vurgulayan Putin, "Bu İdlib bölgesi için de Fırat’ın doğusu için de geçerlidir. Teröristler nerede olursa olsun mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Bölücü hiçbir hareketi desteklemeyiz." dedi.

"ABD, IŞİD'lilerın bir kısmını Afganistan'a aktarıyor"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD, IŞİD'lilerın bir kısmını Afganistan'a aktarıyor. Orta Asya ve diğer bölgeler için çok tehlikeli olabilir. Üç garantör, çatışmaların azalması ve Suriye'nin istikrarının sağlanması için çabalarına devam edecek." dedi.