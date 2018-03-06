Suriye'de düşen Rus uçağındaki 32 kişi öldü

Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağı Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştü. Uçaktaki 32 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın öldüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın öldüğü kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi. İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi. AA

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