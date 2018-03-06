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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suriye'de düşen Rus uçağındaki 39 kişi öldü

06 Mart 2018, Salı 16:55
Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağı Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştü. Uçaktaki 39 kişi öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 33 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın öldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan 33 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın öldüğü kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.

İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.

AA

Etiketler: rusya, uçak, uçak kazası
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