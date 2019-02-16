Suriye'de IŞİD militanları teslim oldu

Suriye'de 'IŞİD hakimiyeti altında 600 metrekarelik bir alan' kalırken, aralarında Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok sayıda kişinin teslim olduğu belirtiliyor. DSG Komutanı Demhat Serekaniye, Bagoz'da Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok kişinin teslim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DGS) Kaynaklarından edinilen bilgilere göre Deyr ez Zor kentinin Doğusunda yer alan Suriye Irak sınırındaki Bagoz kasabasının IŞİD'den alınması operasyonu sürerken, IŞİD'in bölgedeki hakimiyetinin tamamen bitmesine çok az kaldı. Bagoz kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve IŞİD'in 600 metrekarelik alanda sıkıştığını belirten Serekaniye, şöyle konuştu: "Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'u kurtarma operasyonu devam ediyor. Çok kısa sürede Bagoz'un tamamı alınmış olacak. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları bölgedeki IŞİD mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. IŞİD çok zorlandığı için teslim oluyor. Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok sayıda kişi teslim oldu. Bugün 200 militan teslim oldu. Bagoz'da yüzlerce kişi çıktı. Teslim olanlar arasında siviller de var." Sputnik Türkiye

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