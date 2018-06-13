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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suriye'de koalisyonun hava saldırılarında 35 sivil öldü

13 Haziran 2018, Çarşamba 13:00
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarına devam ediyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke ilinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere bu ay düzenlediği hava saldırılarında 35 sivil öldü.

 Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın işgalindeki sivil yerleşimlere bu ay düzenlediği hava saldırılarında 35 sivil öldü.

Koalisyon güçleri bu ayın başından itibaren Haseke'nin güney kırsalındaki Tel eş-Şair, El-Cezza, Ez-Zib Heddeç ve El-Hasan beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Koalisyonun Tel eş-Şair'e dünkü saldırısında 10, El-Cezza'da (5 Haziran) 10, Tel eş-Şair'da (4 Haziran) 5, El-Hasan'da (3 Haziran) 2, Ez-Zib Heddeç'de (1 Haziran) ise 8 sivil can verdi.

Öte yandan koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke ilinin güneydoğusunda yer alan El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil ölmüştü.

Ülkenin doğusundaki DEAŞ unsurları, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

 

AA

Etiketler: Suriye, koalisyon, sivil, hava saldırısı
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