Suriye’de ne oluyor?

Sputnik Haber sitesinin aktardığına göre Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının Suriye ordusuna ait askeri mevzileri bombaladığını duyurdu.

SANA’nın haberinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda askerin öldüğü bildirildi. Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının, Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki El Bukemal kentinin güneydoğusunda yer alan el Harra yerleşimindeki Suriye ordusu mevzilerini bombaladığı belirtildi. ABD’den yalanlama ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir savaş uçağının Suriye ordusuna ait askeri mevzileri bombaladığı yönündeki bilgiler, ABD tarafından reddedildi. Sputnik’e konuşan Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Suriye ordusuna yönelik bir saldırıda bulunmadıklarını savundu.



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