Suriye’de, Rus-İsrail gerilimi

Rusya’nın Suriye’ye S-300 hava savunma sistemlerini gönderme planı sebebiyle, Rusya ve İsrail taraflarının yaptığı açıklamalar gerginliğe sebep oldu.

Maltepe Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Ünal, Rusya’nın Suriye’ye S-300 konuşlandırma kararının önemli bir askeri aşama olduğuna dikkat çekti. Suriye’nin şu an kullandığı eski hava savunma sistemlerinin bile İsrail’i oldukça rahatsız ettiğini söyleyen Ünal, S-300’ler kullanılmaya başlandığında İsrail’in saldırılarını bu sıklıkla gerçekleştiremeyeceğini belirterek, “Rusya’nın Suriye’ye S-300 konuşlandırma kararı Suriye savaşında önemli bir askerî aşamaya işaret ediyor.’’ diye konuştu. Hasan Ünal’a göre S-300’ler, İsrail’in ‘üstünlüğü sürekli elinde tutan ülke efsanelerini’ yıkacak.

‘Büyük bir hata’

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’nın Suriye’ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin “büyük hata” olacağını savundu. Bolton, New York’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin “büyük hata” olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi “önemli ölçüde artıracağını” söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun BM Genel Kurulunda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.