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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Suriye'de yeni tuzaklara dikkat!

06 Mart 2018, Salı
Eski Dışişleri Bakanı ve AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış, Türkiye’nin, Suriye politikasında başından beri çok sayıda yanlış tercih yaptığını savundu.

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP’nin kurucularından Yaşar Yakış, Amerika’nın Sesi’ne konuştu. AKP’nin Beşar Esad rejiminin çok kısa zamanda devrileceğini zannettiğini dile getiren Yakış, bunun böyle olmayabileceği yolundaki uyarılara da kulak asılmadığına dikkat çekerek başka ülkelerin Suriye’deki rejimi devirme çabasına katıldığını savundu.

Suriye’deki rejimi devirmek için çeşitli ülkelerden gelen teröristlerin Türkiye’yi bir geçiş yolu olarak kullanmasını önlemek için gereken özeni göstermede geç kalındığını belirten Yakış, “Türkiye’nin Afrin’de tam olarak ne yapmak istediği açıklıkla belli olmuş değildir. Yani Türkiye bu konudaki çıkış stratejisini açıklamış değildir. Türkiye, bugün Afrin’deki YPG varlığını ortadan kaldırsa bile gelecekte orada nasıl bir yönetim kurulacağını Türkiye değil Suriye halkı ve onun adına Suriye hükümeti kararlaştıracaktır.” dedi.

‘Operasyonu Fırat’ın doğusuna yaymak gereksiz’

Türkiye’nin kendi topraklarında PKK ile mücadele ederken dahi önemli kayıplar verdiğini ifade eden eski Dışişleri Bakanı Yakış, “Aynı PKK ile şimdi Suriye topraklarında mücadele edecektir. Ayrıca Afrin’de, PKK ve YPG’ye ek olarak, Afrin’i kendi vatanı olarak gören Araplar, Ermeniler, Süryaniler, YPG’nin Rakka’dan gelen elemanları ve hepsinden önemlisi Suriye ordusu da Türk askerinin karşısında olacaktır. Bu nedenle Suriye topraklarında mücadele etmenin ordumuza daha büyük zayiat verdirmesi ihtimali büyüktür. Türkiye, gereksiz yere Afrin’in ardından askeri harekatını Menbiç’e ve Fırat’ın doğusuna yayacağını açıklamıştır. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Bunun için önce Afrin harekatının nasıl sonuçlanacağını görmek gerekir.” dedi. 

‘BM, YPG’yi terör örgütü kabul etmiş değil’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği 2401 numaralı kararı hatırlatan Yakış, “Bu karar, kabul edilen ateşkesin tüm Suriye’yi kapsayacağını söylüyor. Türkiye, bu karar nedeniyle uluslararası camianın baskısıyla karşılaşabilir. Çünkü, BM kararı, BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiş olan örgütlere karşı mücadele konusunun ateşkes kapsamında olmadığını söylüyor. YPG, BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilmiş değil. Türkiye, Afrin’de PKK ile mücadele ettiğini söylerse o mücadeleyi Türkiye’de yapması gerektiği şeklinde cevap alabilir. Bu nedenlerle, Afrin konusunda nasıl bir tepki ile karşılaşacağımızı zaman gösterecektir.

Türkiye’nin Suriye’deki manevra alanının daralmakta olması konusuna gelince Türkiye Suriye krizine yüklenemeyeceği ölçüde fazla bulaşmıştı ve manevra alanını sürdüremeyeceği kadar geniş tutmuştu. Bu nedenle manevra alanının er geç daralması mukadderdi. Şimdi bu gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

 

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