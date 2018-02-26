"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Suriye'deki ateşkes ile ilgili Pentagon'dan açıklama

26 Şubat 2018, Pazartesi 23:15
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de ilan ettiği 30 günlük ateşkes ve ateşkes ihlallerine yönelik bir rol almayacağı bildirildi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, haftalık basın toplantısında soruları yanıtlarken, Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye iç savaşına yönelik BM öncülüğündeki çabaları destekleyeceğini ifade etti.

Manning, uzayan saldırı ve çatışmaların Suriye halkının acılarını artırdığını ve ABD'nin söz konusu çatışmanın siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Pentagon'un ateşkesi askeri olarak nasıl destekleyeceğine ilişkin soru üzerine Manning, "Bu siyasi sonuçları elde edecek şekilde destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Manning, Pentagon'un "ateşkesi icra etmek konusunda veya ateşkes ihlalleri konusunda askeri olarak ne yapacağını" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu ihlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalardır."

"Türkiye sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi"

Manning, söz konusu ateşkesin ABD operasyonlarını etkilemediğini, ABD'nin bölgede sadece DEAŞ'a odaklandığını dile getirdi.

Albay Manning, SDG ismini kullanan PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap verirken de bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda devam eden görüşmelere yönelik bir soru üzerine ise Manning, Türkiye'nin sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladığını ifade etti.

"Pentagon'un ateşkes ihlallerini izlemede bir rolü yok" 

Toplantıda söz alan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de "Savunma Bakanlığının ateşkes ihlallerini ve Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinde olup bitenleri izlemede bir rolü yok." dedi.

"Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var"

Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi.

Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var." dedi.

AA

Etiketler: abd, pentagon
Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.