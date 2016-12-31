Suriye'deki ateşkes memnuniyetle karşılandı

Tunus Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatının memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de çatışan taraflara ateşkese saygılı olma ve insani yardımların ulaşımının sağlanması çağrısında bulunuldu. Anlaşmanın, Suriye halkının sıkıntılarını bitirecek bir çözüme ulaşmayı kolaylaştırmasının temenni edildiği açıklamada, Suriyeli tarafların müzakerelere başlama hazırlığında olmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ateşkes anlaşmasının sürdürebilmesi için çaba sarfetme çağrısı yapıldı. AA

Okunma Sayısı: 403

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.