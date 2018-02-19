Suriye'deki Esed rejimi resmi haber ajansından ''Afrin'' açıklaması

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA, Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurdu.
Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile 70'ten fazla noktanın kontrolünü kaybetmesi üzerine, rejim ile Afrin'e girmesi için pazarlığa hız vermişti.
Sabah saatlerindeki haberlerde, PYD/PKK'nın "Menbiç modeli" üzerinde uzlaştığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Menbiç'te yapıldığı gibi, sembolik bir rejim birliğinin TSK ve ÖSO ile cephe hattına konuşlanacağı duyurulmuştu.
AA