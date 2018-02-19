Suriye'deki Esed rejimi resmi haber ajansından ''Afrin'' açıklaması

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA, Afrin ilçesine birkaç saat içerisinde "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerin ulaşacağını duyurdu.

​Terör örgütü PYD/PKK, Zeytin Dalı Harekatı ile 70'ten fazla noktanın kontrolünü kaybetmesi üzerine, rejim ile Afrin'e girmesi için pazarlığa hız vermişti. Sabah saatlerindeki haberlerde, PYD/PKK'nın "Menbiç modeli" üzerinde uzlaştığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Menbiç'te yapıldığı gibi, sembolik bir rejim birliğinin TSK ve ÖSO ile cephe hattına konuşlanacağı duyurulmuştu. AA

Okunma Sayısı: 1042

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.