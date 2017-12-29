"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Suriye’deki savaşta 2017 bilançosu

29 Aralık 2017, Cuma 23:00
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017’de Suriye’deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2017’de Suriye savaşında yaklaşık 39 bin kişi öldü. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğu bildirildi. DW’de yer alan habere göre  Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaşta iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti. Söz konusu veriler uyarınca, Suriye savaşında ölenlerin sayısında geçen iki yıla oranla düşüş kaydedildi. Suriye’de devam eden savaşta 2016 yılında yaklaşık 49 bin, 2015’te ise yaklaşık 55 bin kişi ölmüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2017 yılında Suriye ordusuna mensup yaklaşık üç bin asker ve çoğu IŞİD mensubu yaklaşık yedi bin 500 milis öldü. Birçok yabancı ülkenin de dahil olduğu savaşta 2011 yılında bu yana yaklaşık 500 bin kişi öldü.

Suriye’de savaşan güçler

Ülkede Şam hükümetine bağlı güçler, IŞİD, Kürt gruplar ve çok sayıda farklı ayrılıkçı güçler birbiriyle mücadele ediyor. Milyonlarca kişinin ülkenin farklı bölgelerine, komşu ülkelere ve Avrupa’ya kaçmasına sebep olan Suriye savaşında birçok yabancı ülke de dahil olmuş durumda. Bunlar arasında Rusya ve İran’ın malî destek verdiği Lübnan Hizbullah’ına bağlı Şiî milislerin yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ve uluslar arası koalisyona verdiği hava desteğiyle ABD de yer alıyor. Uluslar arası koalisyona Almanya da destek veriyor. Türkiye de Fırat Kalkanı operasyonu ile Suriye’de IŞİD’e karşı operasyonlar düzenliyor. Türk birlikleri, Özgür Suriye Ordusu’na da destek veriyor.

***

 ‘Esat yönetimi çocuk hastaları pazarlık için kullanıyor’

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Danışmanı Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta’dan Şam’a tahliye edilen çoğu çocuk hastaların Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat tarafından pazarlık kozu olarak kullanılmasından endişe ettiklerini söyledi. İnsanî yardımlardan sorumlu olan Egeland, İngiliz basın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, Şam hükümetinin, muhalif gruplarla, hasta çocukların tahliyesine karşılık ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettirmesine duyduğu öfkeyi dile getirdi. Egeland, “Eğer tutsaklar karşılığında çocukları kullanıyorlarsa bu iyi bir anlaşma değildir. Bu, çocukların pazarlık kozu haline geldiğini gösterir. Bu olmamalı. Bu çocukların tahliye hakkı vardır, bizim de onları tahliye etme yükümlülüğümüz var” dedi. Doğu Guta’da etkin olan muhalif grup Ceyş El İslâm da Esat rejiminin, 29 hükümet çalışanının bırakılması karşılığında tahliyeleri kabul ettiğini doğruladı.

***

İdlib’e bombardıman sürüyor

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib’de sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 12 sivil öldü. Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) aldığı bilgiye göre, muhalif ve rejim karşıtı askerî grupların kontrolündeki İdlib ilinin Temaniye ve Bidama beldesi ile Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat, Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Şurin köyleri çok sayıda hava ve kara saldırısının hedefi oldu. İdlib Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, hava saldırıları sonucu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve Babuliyn köylerinde 11, Temaniye beldesinde de 1 kişinin öldüğünü belirtti.

 

Etiketler: suriye, iç savaş
Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    305. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet beklerken zam geldi

    AİHM durumun farkında değil

    Suriye’deki savaşta 2017 bilançosu

    Hollanda'daki gündem olan 'gerilim' ile ilgili yeni gelişme

    Liselere geçiş sınavının tarihi açıklandı

    "Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur"

    SSM'den S-400 ile ilgili açıklama: Haber ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor

    Mesai bittiği için cezaevinden çıkamadılar

    Eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Çağlar hakkında karar

    Asgari ücret yine hayal kırıklığı

    Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki: Kabul edilemez

    İsrail, gazeteciler ve sağlık ekiplerine de ateş açtı: 7 yaralı var!

    Meral Akşener'den dikkat çeken S-400 açıklaması

    Güncellenen ByLock listesine göre yeni tahliyeler

    ‘Küçük Prens’ de yasak

    ByLock tuzağı ile ilgili yeni KHK geliyor

    Gül, Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi

    S-400 anlaşması imzalandı

    Yeni yılda köprü ve otoyola da zam geldi

    Mülteci çocuklar ısınmak için çamaşır makinesine sığındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon hâkiminin tarihî uyarıları
    Genel

    AİHM durumun farkında değil
    Süleyman KÖSMENE

    Maksadını aşan bir makale
    Genel

    Adalet beklerken zam geldi
    Cevher İLHAN

    Fitneyi ateşleyip daha da yaygınlaştırır
    Mehmet ÇETİN

    Her sabah bir melaike çağırıyor: “Yine bir muhasebe vakti geldi!
    Ali FERŞADOĞLU

    İktisatsız ve adaletsiz davrandığımızdan musîbetleri çekmiyor muyuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Söz senetti(r)
    Genel

    ‘Bediüzzaman yol göstericidir’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.