Suriye’deki savaşta 2017 bilançosu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017’de Suriye’deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2017’de Suriye savaşında yaklaşık 39 bin kişi öldü. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğu bildirildi. DW’de yer alan habere göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaşta iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti. Söz konusu veriler uyarınca, Suriye savaşında ölenlerin sayısında geçen iki yıla oranla düşüş kaydedildi. Suriye’de devam eden savaşta 2016 yılında yaklaşık 49 bin, 2015’te ise yaklaşık 55 bin kişi ölmüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2017 yılında Suriye ordusuna mensup yaklaşık üç bin asker ve çoğu IŞİD mensubu yaklaşık yedi bin 500 milis öldü. Birçok yabancı ülkenin de dahil olduğu savaşta 2011 yılında bu yana yaklaşık 500 bin kişi öldü.

Suriye’de savaşan güçler

Ülkede Şam hükümetine bağlı güçler, IŞİD, Kürt gruplar ve çok sayıda farklı ayrılıkçı güçler birbiriyle mücadele ediyor. Milyonlarca kişinin ülkenin farklı bölgelerine, komşu ülkelere ve Avrupa’ya kaçmasına sebep olan Suriye savaşında birçok yabancı ülke de dahil olmuş durumda. Bunlar arasında Rusya ve İran’ın malî destek verdiği Lübnan Hizbullah’ına bağlı Şiî milislerin yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ve uluslar arası koalisyona verdiği hava desteğiyle ABD de yer alıyor. Uluslar arası koalisyona Almanya da destek veriyor. Türkiye de Fırat Kalkanı operasyonu ile Suriye’de IŞİD’e karşı operasyonlar düzenliyor. Türk birlikleri, Özgür Suriye Ordusu’na da destek veriyor.

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‘Esat yönetimi çocuk hastaları pazarlık için kullanıyor’

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Danışmanı Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta’dan Şam’a tahliye edilen çoğu çocuk hastaların Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat tarafından pazarlık kozu olarak kullanılmasından endişe ettiklerini söyledi. İnsanî yardımlardan sorumlu olan Egeland, İngiliz basın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, Şam hükümetinin, muhalif gruplarla, hasta çocukların tahliyesine karşılık ellerindeki bazı hükümet çalışanlarını bırakmayı kabul ettirmesine duyduğu öfkeyi dile getirdi. Egeland, “Eğer tutsaklar karşılığında çocukları kullanıyorlarsa bu iyi bir anlaşma değildir. Bu, çocukların pazarlık kozu haline geldiğini gösterir. Bu olmamalı. Bu çocukların tahliye hakkı vardır, bizim de onları tahliye etme yükümlülüğümüz var” dedi. Doğu Guta’da etkin olan muhalif grup Ceyş El İslâm da Esat rejiminin, 29 hükümet çalışanının bırakılması karşılığında tahliyeleri kabul ettiğini doğruladı.

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İdlib’e bombardıman sürüyor

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib’de sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 12 sivil öldü. Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) aldığı bilgiye göre, muhalif ve rejim karşıtı askerî grupların kontrolündeki İdlib ilinin Temaniye ve Bidama beldesi ile Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat, Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Şurin köyleri çok sayıda hava ve kara saldırısının hedefi oldu. İdlib Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, hava saldırıları sonucu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve Babuliyn köylerinde 11, Temaniye beldesinde de 1 kişinin öldüğünü belirtti.