Suriye'den flaş açıklama: ABD, terör örgütlerinin ortağı oldu

Suriye ordusu, ABD'nin Shayrat Hava Üssü'ne sert tepki göstererek, "Saldırıyı terör örgütlerinin bir ortağı yaptı" açıklaması yaptı.

Suriye Arap Haber Ajansı’da (SANA) yayınlanan Suriye ordusu açıklamasında, ABD'nin dün geceki askeri harekatı, "açık bir saldırı" olarak nitelenirken, "ABD bu saldırıyla IŞİD, Nusra Cephesi ve diğer terör örgütlerinin bir ortağı oldu" denildi.

ABD'nin gerçekleştirdiği füze saldırısında altı kişinin hayatını kaybettiğini ve alanda hasar oluştuğunu da belirtilen Suriye ordusu açıklamasında, bu saldırıya verilecek yanıtların "terörü ezme harekatına devam etmek" ve "Suriye'nin tamamında güvenlik ve barışı yeniden temin etmek" olacağı vurgulandı.

Suriye Enformasyon Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada da, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği saldırısının beklenen bir saldırı olduğu belirtilmişti.

Suriye Enformasyon Bakanı Ramiz Turgeman açıklamasında, saldırının "beklenen" ve "sınırlı" bir harekat olduğu belirterek askeri gerilimin tırmanmasını istemediklerini ve böyle bir gelişme beklemediklerini söyledi.

Daha öncede gelen haberlerde de Suriye’nin, ABD’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı öncesinde üsteki savaş uçaklarını boşalttığı ileri sürülmüştü.