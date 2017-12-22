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Suriye'den Türkiye ve ABD'ye: Askerlerinizi çekin

22 Aralık 2017, Cuma 17:28
Astana görüşmelerinin 8. turunda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye hükümetinin ülkedeki Türk askeri varlığını 'saldırganlık' olarak değerlendirdiklerini söyledi. Suriyeli diplomat, Suriye'deki yabancı güçlerin şartsız olarak derhal ülkeden çekilmesini istedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Kazakistan'ın Astana kentinde yapılan görüşmelerin 8. turundaki genel oturumda Suriye hükümeti heyeti adına söz alan Caferi, ülkedeki Türk askeri varlığını 'saldırganlık' olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

'DERHAL ŞARTSIZ OLARAK ASKERLERİNİZİ ÇEKİN'

Caferi, 'ülkedeki yabancı güçlerin şartsız olarak derhal Suriye'den çekilmesini' talep etti.

'ARAMIZDA DİYALOG YOK ÇÜNKÜ TÜRKİYE TERÖRİZMİ DESTEKLİYOR'

Caferi ayrıca "Şu anda Türkiye ile aramızda diyalog yok çünkü onlar terörizmi destekliyor ve sınırlarını teröristlerin geçişlerine açmışlardı" dedi.

'ABD'NİN ASKERLERİNİ TUTMAKTAKİ ISRARI SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE SALDIRI'

ABD'ye de ülkedeki askerlerini geri çekmesi çağrısında bulunan Caferi, "ABD'nin hükümetin onayı olmadan ülkede askerlerini tutmadaki ısrarı Suriye'nin egemenliğine bir saldırı. Bu ayrıca BM sözleşmelerinin hükümleriyle ve ilgili uluslararası sözleşmelerle de çelişiyor" dedi.

 

Caferi ayrıca tek taraflı ekonomik yaptırımların Suriye halkının yaşamını zorlaştırdığını belirterek bu yaptırımların herhangi bir BM Güvenlik Konseyi kararı alınmadan uygulanması nedeniyle yasadışı sayıldığını vurguladı.

'SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NE KATILACAĞIZ'

Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacaklarını ve Kongre'ye hazırlık için çalışamaların sürdüğünü kaydeden Caferi, Kongre'nin Suriyeli taraflar arasında diyalog için bir temel olacağını ifade etti.

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