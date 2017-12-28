Suriye'den yükselen feryat: 22 sivil daha öldü

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'de bugün sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 22 sivil öldü

Sivil Savunmadan (Beyaz Baretliler) aldığı bilgiye göre, muhalif ve rejim karşıtı askeri grupların kontrolündeki İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesi, Temaniye ve Bidama beldesi ile Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat, Babuliyn, Han es Subul, Darusselam, Maar Şurin, Sıhyan ve Um Celal köyleri, çok sayıda hava ve kara saldırısının hedefi oldu.

İdlib Sivil Savunma Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, hava saldırıları sonucu Sırman, Muşeyrife, Sıkeykat ve Babuliyn köylerinde 13, Temaniye beldesinde 4, Um Celal ve Sıhyan köylerinde 5 olmak üzere toplam 22 sivilin öldüğünü kaydetti.

Yusuf, "Rusya ve Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana sivil yerleşim birimlerini yoğun şekilde bombalamaya devam ediyor. Sadece Temaniye beldesine 10'dan fazla uçak ve 150'den fazla roket saldırısı yapıldı. Ayrıca saldırılarda uluslararası sözleşmelere göre kullanılması yasak vakum bombalar kullanılıyor." diye konuştu.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getiren Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını bölge genelinde yoğunlaştırdığını kaydetti.

Bugünkü kayıplarla, Suriye'nin İdlib ve Hama illerine bu hafta başından itibaren düzenlenen hava ve kara saldırılarında 46 sivil öldü.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta rejimin ve destekçilerinin hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.