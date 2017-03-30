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Suriye iç savaşı 7. yılına girdi: İnsan eliyle en büyük insani kriz!

30 Mart 2017, Perşembe 22:26
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Rakka ve Doğu Guta'daki yaklaşık 800 bin sivilin güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durum ve yardım çalışmalarını görüştü.

Toplantının basına açık bölümünde konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, "Suriye krizi 7. yılına girdi ve biz insan eliyle meydana gelmiş en büyük insani krize şahit oluyoruz." dedi.

Suriye'de tüm tarafların savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini ifade eden O'Brien, çatışmaların ve askeri operasyonların devam ettiği bölgelerdeki sivillerin can güvenliğinin korunması çağrısı yaptı.

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Rakka'da hava saldırıları ve çatışmalar nedeniyle sivil can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin bilgiler geldiğini ifade eden O'Brien, "Rakka vilayetinde devam eden askeri operasyonlar nedeniyle 400 binden fazla sivilin can güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyorum." diye konuştu.

Çatışmaların Rakka merkezine yakınlaşmasının bu endişeleri daha da artırdığını dile getiren O'Brien, tüm taraflardan uluslararası hukuk altındaki yükümlülüklerine uymalarını istediklerini belirtti.

Doğu Guta'da 400 bin sivil kuşatma altında

Stephen O'Brien, Suriye'de kuşatma altındaki kentlerde insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini de kaydederek, "Özellikle yaklaşık 400 bin sivilin hükümet güçlerinin kuşatması altında olduğu Doğu Guta'daki güvenlik ve insani sorunlar nedeniyle son derece kaygılıyım." ifadesini kullandı.

Doğu Guta ve Şam kırsalındaki çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evlerinden edildiğini de dile getiren O'Brien, Doğu Guta'daki 3 devlet hastanesi ile 17 sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

O'Brien, kuşatma altındaki dört kasaba Madaya, Zabadani, Fua ve Kefraya'da sivillerin tahliyesi için varılan anlaşmaya da değinerek, tarafların 9 ay çatışmama ve sivillerin tahliyesi ile insani yardım girişine izin verme konusunda yaptıkları anlaşmayı takip ettiklerini ifade etti.

"Rejim insani yardım girişine izin vermiyor"

BMGK Başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin yıl başından bu yana kuşatma altındaki bölgelere insani yardım girişine izin vermediğini ancak BMGK toplantısına 24 saat kala rejimin "alay eder gibi" bazı yardımların girişine izin verdiğini ifade etti. Rycroft, insani yardım girişine izin vermenin BMGK'dan övgü alma gerekçesi değil "ahlaki ve yasal bir zorunluluk" olduğunu vurguladı.

Rycroft, kuşatma altındaki bölgelerin yüzde 80'inin rejim kuşatması altında olduğunu kaydederek, "BMGK olarak rejim ve müttefiklerinden kuşatmaları kaldırmasını ve insani yardım girişine izin vermesini istiyoruz." diye konuştu. 

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Savaşın kaybedeni yine çocuklar

UNİCEF, 5 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye’de çocuk raporu hazırladı. “Suriye’de 5 yıldır devam eden savaşın çocuklar üzerinde yıkıcı etkisi” başlığıyla hazırlanan raporda 5.5 milyon çocuğun savaşın mağduru olduğu, 10 bin çocuğun savaşta öldüğü belirtildi.

İç savaşta anne, babası ve ailesini kaybeden 8 bin çocuğun kimsesiz kalarak ülkesini tek başına terk ettiği belirtilirken, Türkiye’de ise 450 bin Suriyeli çocuğun sığındığı belirtildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/savasin-kaybedeni-yine-cocuklar_411634

''Bu kanın durmasını, bu kabusun bitmesini görmek istiyoruz''

Bütün Suriyeliler için bir Suriye, demokratik bir Suriye görmek istiyoruz” diyen Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) sözcüsü Salim el-Muslat, “Bu kanın durmasını, bu kabusun bitmesini görmek istiyoruz” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bu-kanin-durmasini-bu-kabusun-bitmesini-gormek-istiyoruz_409388

”Obama, Ümran’ı bizim eve getirebilir misiniz?

New Yorklu Alex, ABD Başkanı Obama’ya, “Sevgili Başkan Obama, Suriye'de ambulansa alınan çocuğu hatırladınız mı? Lütfen onu alıp bizim eve getirebilir misiniz? Ona aile oluruz” dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/obama-umran-i-bizim-eve-getirebilir-misiniz_410812

AA

Etiketler: bm, suriye, iç savaş
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  • CESUR ADAM

    31.03.2017 18:07:32

    SURİYE-IRAK-YEMEN-MISIR-LİBYA-AFGANİSTAN,BENGALDEŞ-SOMALİ ve hasılı nice İSLAM BELDESİ AVRUPA ZINDIKLARI,ASYA MÜNAFIKLARI nın ki bu münafıkların müslümanların içinden olupta verdiği zarar daha da acı ve dahada kahpecedir.Hem müslümanların idarecisi hem müslümanın hamisiyiz diye geçinirler amma esas tahribatı,hileyi,zararı bu alçaklar vermektedir. Rabbim şu mübarek günler hürmetine,mağdur,mazlum ve masumlar hürmetine zalimlere fırsat vermesin. Milletine ve dinkardeşine ihanet eden hainleri zelil ve reziiil eylesin.İslam alemi ve müslüman insanlara örmek istedikleri dessasane planlarını başlarına geçirip kahruperişan eylesin.AMİN AMİN AMİN.

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