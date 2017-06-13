"Suriye-Irak sınırına yerleşmek stratejik bir zaferdir"

İran'da Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Ekber Velayeti, İran Devrim Muhafızlarına bağlı milis güçlerin Suriye Irak sınırına yerleşmesinin stratejik bir zafer olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, İsviçre meclis araştırmaları komisiyonu başkanı ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Velayeti, "Irak-Suriye sınırında elde edilen başarı, Tahran'dan başlayarak, Irak, Suriye ve Lübnan'a varan direniş halkasının stratejik bir zaferidir." ifadesini kullandı. Velayeti, Irak ve Suriye orduları ile müttefiklerinin başarısı, ABD'nin Irak ve Suriye hedeflerinin yenilgisi anlamına geldiğini bildirdi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Afgan Şiileri Fatimiyyun Tugayları milis güçleri, İran Devrim Muhafızları Ordusuna Bağlı Kudus Tugayları komutanı Kasım Süleymani ile birlikte Suriye-Irak sınırında DAEŞ'in boşalttığı bölgelere yerleştiği belirilmişti. Suriye'de 2011'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor. AA

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