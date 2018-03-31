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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Suriye konulu zirve 4 Nisan'da Ankara'da

31 Mart 2018, Cumartesi 12:45
Suriye konulu üçlü zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısı, Erdoğan ve Putin'in eş başkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla, 3 Nisan'da Ankara’da düzenlenecek.

Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Putin'in ziyareti kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni yapılacak.

Suriye konulu üçlü zirve

Öte yandan Suriye konulu üçlü zirve, Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Zirve çerçevesinde Erdoğan ve Ruhani arasında ikili görüşme yapılması da öngörülüyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

AA

Etiketler: suriye, zirve, ankara
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