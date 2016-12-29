Suriye kör düğüm

Anadolu Ajansı’nın ‘güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre’ ifadesiyle son dakika bilgisi olarak geçtiği ‘Türkiye ile Rusya ateşkeste anlaştı’ haberlerine Kremlin Sözcüsü Peskov’dan doğrulama gelmedi. Peskov, “Bu soruya cevap veremem” dedi.

Suriye’de devam eden iç savaşta hükümet ile muhalifler arasında arabuluculuk yapmakta anlaşan Rusya ve Türkiye’nin genel ateşkes planı önerisinde de anlaştığı duyuruldu. Anadolu Ajansı, son dakika bilgisi olarak geçtiği haberinde Türkiye ve Rusya’nın, Suriye’de taraflara sunacakları genel ateşkes planı önerisinde anlaştığını yazdı. Haberde ‘güvenilir kaynaklar’dan alınan bilgiye göre, Türkiye ile Rusya’nın ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri planın, çatışma olan tüm bölgelerde uygulanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Bu soruya cevap veremem

Anadolu Ajansı Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de çatışan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardığını ve ateşkesin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini duyursa da Kremlin’den bu konuda doğrulama gelmedi. Peskov’a dün düzenlediği basın toplantısında bu haberin doğru olup olmadığı soruldu. Peskov soruya “Bu soruya yanıt veremem. Zira yeterince bilgim yok” yanıtını verdi. Peskov, Suriyeli tarafların Kazakistan’ın başkenti Astana’ya yapması planlanan barış görüşmelerine ilişkin olarak ise, “Astana’da yapılması planlanan görüşmelerin çeşitli detaylarını konuşmak için Türk meslektaşlarımızla sürekli temas hâlindeyiz. Bunların hepsi Suriye’de siyasal bir çözüm bulunması için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Üçlü zirve yapılmıştı

Rusya’nın başşehri geçen hafta gerçekleşen üçlü zirvede, Moskova’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de siyasî çözüm için ortaklaşa yürütülecek sürecin başlatıldığını açıklamıştı. Üç ülkenin imzasının da olduğu sekiz maddelik deklarasyonda, üç ülkenin de Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğu ve çözümün askeri olamayacağına inandığı belirtiliyordu.