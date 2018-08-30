Suriye'li yetkiliden ülkedeki Kürtlerin durumunu müzakere vurgusu

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkesinin geleceğinde Kürtlerin sahip olacağı haklarla ilgili kararı bizzat Suriye halkının vereceğini belirtti.

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Muallim, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Suriye'nin geleceğinde Kürtlerin sahip olacağı haklarla ilgili açıklamalarda bulunan Muallim, "Kürt kardeşlerimizin anayasada hangi haklara sahip olacağını ve Suriye devletinin yapısının yeni anayasada nasıl tanımlanacağını şu anda söyleyemeyiz. Bu konu, müzakereler çerçevesinde karara bağlanacak ve daha sonra anayasa referandumunda oylamaya sunulacak" dedi.

'DEVLET YAPISI HALK TARAFINDAN BELİRLENECEK'

Devlet yapısının halk tarafından belirleneceğinin altını çizen Muallim, "Şimdi devlet yapısının değişmeyeceğine dair bir ifade kullanmak istemiyorum" diye ekledi.