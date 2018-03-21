Suriye’nin bölünmesi bölge için felaket

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, Suriye’nin bölünmesinin bütün bölge için felaket olacağını söyledi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde konuşan BM Suriye özel temsilcisi Stefan de Mistura, Suriye’nin farklı kontrol bölgelerine ayrılarak parçalandığını söyledi.

Bu bölünmenin sadece Suriye için değil bütün bölge için felâket olacağı uyarısını yapan Mistura, ülkede çoğunlukta bulunan Sünnileri de içine alan kapsayıcı bir politik süreç olmazsa IŞİD’in geri gelebileceğine işaret etti. Suriye’yi yeniden inşaa etmek için 350 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Suriye özel temsilcisi, Stefan de Mistura, “Yeni bir anayasa ve BM gözetiminde seçimleri ihtiva eden bir politik süreç olmazsa, AB ve Dünya Bankası’nin buna destek vereceğini düşünmüyorum” dedi. Suriye’yi yeniden inşaa etmek için 350 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Suriye özel temsilcisi, Stefan de Mistura, “Yeni bir anayasa ve BM gözetiminde seçimleri ihtiva eden bir politik süreç olmazsa, AB ve Dünya Bankası’nın buna destek vereceğini düşünmüyorum” dedi.

Guta’da 79 bin sivil tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Şam’ın Doğu Guta bölgesinden tahliye edilen sivillerin sayısının 79 bini geçtiğini duyurdu. Rusya Doğu Guta’nın yüzde 65’nin militanlardan temizlendiğini de açıkladı. Suriye ordusu, Şam’ın doğusundaki bölgede mahsur kalan sivillerin tahliyesi için koridor açmıştı. Tahliyeler Perşembe günü başladı. Rusya Perşembeden bu yana çoğu çocuk 79 bin 702 sivilin bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Guta’dan önceki gün ayrılanların sayısı ise 6 bin 46 oldu.

BMGK’deki ‘Suriye toplantısına’ engel

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye’deki insan hakları ihlâllerinin görüşülmesini talep ettiği toplantı, Rusya tarafından engellendi. Fransa’nın talep ettiği ve Hollanda, İsveç, Peru, Polonya, ABD ve İngiltere’nin destek verdiği Suriye’deki insan hakları ihlâllerinin görüşüleceği toplantıya Rusya itiraz etti. Rusya, BMGK’nin ‘’uluslar arası barış ve güvenliğin görüşüldüğü’’ bir platform olduğunu ve insan hakları konularının Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi’nde görüşülmesi gerektiği gerekçesiyle talep edilen bu toplantının yapılabilmesi için oylama teklif etti. Bunun üzerine BMGK’de görüşülmesi talep edilen toplantı oylamaya sunuldu. Toplantının yapılmasına başta Rusya olmak üzere Çin ve konseyin geçici iki üyesi Kazakistan ve Bolivya karşı çıktı. Toplantının yapılabilmesi için gerekli olan 9 oya ulaşılamadığı için Suriye’deki insan hakları ihlâllerinin görüşüleceği bu toplantı yapılamadı.

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IŞİD, Şam’da toprak kazandı

Terör örgütü IŞİD, Suriye’nin başşehri Şam’ın güneyinde silahlı muhaliflerin geçen hafta Suriye ordusuna bırakarak çekildiği bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre El Kaddam semtinde Suriye ordusu ile IŞİD arasında çıkan çatışmalar 24 saatten kısa sürdü. 36 Suriye askeri öldü. IŞİD, Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeyi ele geçirdi. El kaddam semti, Şam’ın güneyinde, Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Yarmuk Kampı’nın bitişiğinde yer alıyor. IŞİD, El Kaddam semtinde bir bölgeyi kontrol altında tutuyordu. Semtin başka bir bölgesi ise silahlı muhaliflerin kontrolündeydi. Muhalifler geçen hafta Şam yönetimiyle anlaşarak yıllardır kontrol altında tuttukları bölgeyi Suriye ordusuna bırakmıştı.

AA - DHA