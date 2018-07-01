Suriye'nin güneyinde 3 yerleşim yeri daha ateşkese katıldı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov, ülkenin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinde yer alan 3 yerleşimin ateşkese katıldığını duyurdu.

Tümgeneral Tsıgankov, “Güney gerilimi azaltma bölgesinde Umm Valad, Etbaa ve Jebeb olmak üzere 3 yerleşim ateşkese katıldı” diye konuştu. Tsıgankov ayrıca Suriye hükümet güçlerine karşı direnmekten vazgeçen 250 militanın silahlarını teslim ettiklerini kaydetti. HAMA VE HUMUS BARIŞÇIL YAŞAMA GERİ DÖNÜYOR Tümgeneral Tsıgankov, Suriye’nin Hama ve Humus bölgelerindeki durumun normale döndüğünü bildirdi. Tsıgankov, “Hama ve Humus bölgelerinde durum normale dönüyor, barışçıl yaşama dönüş süreci devam ediyor” diye konuştu. Rus komutan, son 24 saat içinde Humus’ta 108, Doğu Guta’daysa 115 kişinin evlerine döndüğünü, sığınmacı kamplarından Doğu Guta’da toplam 70 bin 749, Humus’taysa 106 bin 691 kişinin evlerine döndüğünü ifade etti. Sputnik Türkiye

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