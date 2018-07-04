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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suriye'nin güneyindeki ateşkes görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı

04 Temmuz 2018, Çarşamba 19:37
Rus ve askeri muhalif heyetlerin, Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için yaptığı görüşmede sonuca varılamadı.

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamadı.

Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti bugün Dera'da bir araya gelerek, Dera ve Kuneytra'da kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Heyet, Rusya'nın muhaliflerin elindeki ağır silahların hepsinin bir anda verilmesini istemediğini ancak yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesi ve rejim ile İran destekli grupların 10 Haziran'dan sonra Dera'da ele geçirdikleri yerlerden çekilmesi taleplerinin Rusya tarafından kabul edilmemesi üzerine anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

Rusya ile öğle saatlerinde görüşen muhalif heyeti, rejim ordusu ve güvenlik güçlerinin güneydeki bölgelere girmemesi için taahhüt istemişti. Sivillerin evlerine yeniden dönmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını isteyen muhalifler, ateşkesin sağlanması halinde ellerindeki ağır silahları aşamalı olarak teslim etmeyi teklif etmişti.

Öte yandan askeri muhalifler, Rusya ile 30 Haziran'da bir araya gelerek görüşmeler yürütmüş ancak sonuçsuz kalmıştı. Müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yeniden yapılması bekleniyor.

 

AA

Etiketler: Rusya, ateşkes, Suriye, rejim
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