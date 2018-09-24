'Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artıracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap etti.

Erdoğan, toplantıyı düzenleyen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür etti.

ABD'de yıllardır yaşayan vatandaşların kurdukları sivil toplum örgütleri ve bireysel gayretleriyle Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmkanlarımızın kısıtlı olduğu dönemde buradaki insanlarımız her türlü çabayı göstererek Türkiye'nin ve Türkiye'nin savunduğu ilkelerin Amerikan kamuoyu tarafından duyulmasını sağladılar. Özellikle 1915 olaylarına dair Ermeni yalanlarının yayılmasını engellemek için gerçekten takdire şayan çabalar harcadılar. Ben, sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin gönüllü elçileri olan tüm vatandaşlarıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum. "

Türkiye'nin çoğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış 6 milyonu aşkın vatandaşı bulunduğunu belirten Erdoğan, bu vatandaşların siyasetten sanata, bilimden ticarete, spordan kültüre kadar hayatın her alanında ciddi varlık gösterdiklerini söyledi.

Türk vatandaşlarının açtıkları iş yerleriyle artık ikinci yurtları olarak benimsedikleri ülkelerin ekonomilerine katkı sağladığını dile getiren Erdoğan, bunların siyasetteki başarılarıyla hem bulundukları topluma hizmet ettiğini hem de Türkiye'nin layıkıyla tanıtılmasına katkı verdiğini ifade etti.

"Diplomatik alanda yoğun çabalar yürüttük"

Türkiye'nin sınırlarının hemen yanında, bir dönem PYD-YPG'li teröristler ile DEAŞ'lı canilerin işgali altında bulunan 4 bin kilometrekarelik alanda huzurun sağlandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaştığı bölgelerde, bugün Suriyeli çocuklar hiçbir korku duymadan okullarına gidiyor. Afrin'de, El-Bab'da, Cerablus'ta gidiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatının Olağanüstü İstanbul Zirveleri'nde aldığı kararların uygulanması için her türlü çabayı gösterdiklerini, BM Genel Kurulu'nda alınan kararların dünyanın ilgisiyle olumlu bir şekilde geçtiğini söyledi.