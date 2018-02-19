Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi ölürken, yaralıların da olduğu öğrenildi.

Suriye'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde bugün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi ölürken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği öğrenildi. Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin'den de hissedildiği belirtildi. DHA

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