Suriye'nin Lazkiye kentine füze saldırısı

Suriye'nin Lazkiye kentine yapılan füze saldırısının hava savunma sistemi tarafından engellendiği duyuruldu.

Suriye haber ajansı SANA, kıyı kenti Lazkiye'nin pazartesi akşam saatlerinde hedef alındığını açıkladı. Haberde kentte bulunan sanayi kuruluşlarının hedef alındığını ancak hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Askeri kaynaklar ise füzelerin deniz tarafından geldiğini ancak kim tarafından fırlatıldığının bilinmediğini duyurdu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de rejim kontrolü altındaki Lazkiye'de şiddetli patlamaların duyulduğunu açıkladı. Ayrıca füze saldırısında teknik kurumlara ait mühimmat depolarının hedef alındığı kaydedildi. Euronews Türkçe

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