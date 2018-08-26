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Suriye Sivil Savunma Ekipleri: Muhaliflerin 'kimyasal saldırı yapacağı' iddiası asılsız

26 Ağustos 2018, Pazar 20:38
Suriye Sivil Savunma Ekipleri, Esed rejimi ve destekçilerinin ileri sürdüğü "muhaliflerin İdlib'e kimyasal silahla saldıracağı" iddialarının "asılsız" olduğunu açıkladı.

Suriye'de Beyaz Baretliler olarak tanınan Suriye Sivil Savunma Ekipleri, Beşşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından ileri sürülen, muhaliflerce İdlib'de "kimyasal silah saldırısı yapılacağı iddialarına tepki göstererek, rejim güçlerinin bölgede kimyasal silah saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Esed rejimi ve Rus medyasında yer alan iddialarda, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ilindeki askeri muhalifler ile Sivil Savunma Ekiplerinin, batılı güçlerle iş birliği yaparak kimyasal silah saldırısı hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürüldü.

Suriye Sivil Savunma Ekipleri Basın Sorumlusu Halit Hatip, yaptığı açıklamada, rejim ve destekçilerinin ortaya attığı iddialara tepki göstererek, söylentileri "korkutucu" olarak nitelendirdi.

Hatip, "Rejim ve destekçileri, bu tür iddiaları daha önce Han Şeyhun ve Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırılarından önce de ortaya atmıştı. Rejim ve Rusların açıklamaları, sivilleri, o silahla (kimyasal) hedef almadan önce yapılan hazırlık niteliğindedir. Bu tür açıklamaları ve söylentileri Suriye'nin kuzeyindeki sivillere yönelik bir tehdit olarak görüyoruz." dedi.

Rejim ve Rusya’nın sivillere karşı işledikleri suçları ortaya çıkardıkları için sürekli hedef alındıklarını vurgulayan Hatip, ellerinde, rejim güçlerinin geçmiş dönemlerde düzenlediği kimyasal silah saldırılarını kanıtlayan numunelerin olduğunu dile getirdi.

"Asılsız iddialar bizim itibarımızı zedelemeyi hedefliyor"

Hatip, rejim ve destekçilerinin, kaybettiği bölgelerdeki insani yardım kuruluşlarını hedef aldığını belirterek, "Son olarak ortaya attıkları ve bizi hedef alan asılsız iddiaları, itibarımızı zedelemeyi hedefliyor. İşledikleri suçları ortaya çıkarttığımız için aleyhimize kara propaganda yapmaya başladılar. Rejim ve destekçilerinin aleyhimize attıkları yalanlara itibar etmiyoruz. Çalışmalarımızı herkes iyi biliyor. Hepsi kayıtlı." ifadelerini kullandı.

İddiaların asılsız ve yalandan ibaret olduğuna dikkati çeken Hatip, "Bizim tek gayemiz sivilleri korumak. Dolayısıyla biz işimize bakıyoruz. Yalanlara itibar etmiyoruz. Şu ana kadar 115 binden fazla kişiyi enkazdan çıkardık. Onlar, on binlerce sivili öldürdü, milyonlarca kişiyi yerinden etti. Onlarla bizim aramızda büyük fark var. Biz olmayasıydık bu kurtardıklarımız şu an hayatta olmazdı." diye konuştu.

"Bizim ilk görevimiz hayat kurtarmak"

Hatip, merkezlerinin ve kurtarma çalışmalarının hedef alınması sonucu 250'den fazla sivil savunma görevlisinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Rejimin ve destekçilerinin İdlib'e olası operasyonuna hazırlıklı olduklarını belirten Hatip, sivilleri rejim güçlerinin saldırılarından korumaya ve kurtarmaya çalışacaklarını ifade etti.

Rejim ve destekçileri geçen yıl İdlib'in Han Şeyhun ilçesi ile bu yılın nisan ayında Doğu Guta’nın Duma ilçesine kimyasal silah saldırısı düzenlemişti. Saldırıların ardından rejim ve destekçileri, saldırıları belgeleyen Sivil Savunma Ekiplerini yalanlamış ve çalışmalarını "düzmece" olarak nitelendirmişti.

Kimyasal silah saldırısı yapılacak iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, muhalifler tarafından İdlib'deki Kafr Zayta köyünde 2 gün içinde kimyasal saldırı planlandığını ileri sürdü.

Konaşenkov dün de İngiliz Olive güvenlik şirketinin İdlib'e girdiğini ve Cephetül Nusra ile saldırı hazırlığı yaptığını ileri sürerek, Sivil Savunma ekiplerinin, saldırı görüntülerini çektiğini, bunu, rejim güçleri yapmış gibi göstermeye çalışacağını iddia etmişti.

Sözcü, ayrıca ABD, Fransa ve İngiltere'nin bu olayı bahane ederek rejime saldırı düzenleyeceğini ileri sürmüştü.

Öte yandan, ABD, İngiltere ve Fransa, çarşamba günü yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajını vermişti.

Beyaz Baretliler

Bir sivil toplum örgütü olan Beyaz Baretliler, adını, kendisine bağlı gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor. Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Örgüt, bölge halkının güvenlik, sağlık ve sosyal sorunlarına yönelik de çalışmalar yapıyor.

2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Sivil Savunma, bölge halkına mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), patlamamış bomba temizleme konularında da eğitim veriyor.

AA

Etiketler: suriye, kimyasal silah, beyaz baretliler
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